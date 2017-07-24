Ученые назвали самые канцерогенные продукты

Ученые бьют тревогу: в привычных продуктах питания, таких как картофель, рожь и пшеница, обнаружен сильный канцероген акриламид. Это вещество, способное вызвать у человека рак, пишет Федеральное агентство новостей.

Как заявил эксперт ООН по химической безопасности, вице-президент РАЕН, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Петросян, до конца июля президент Европейского совета Дональд Туск планирует подписать документ, в котором на законодательном уровне европейцев попытаются склонить к отказу от привычных продуктов. Взамен жителям ЕС предложат перейти на азиатский рис и южноамериканскую кукурузу.

Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом ООН о вреде акриламида, государственном регулировании его содержания в пище и способах уберечь себя от негативного воздействия канцерогена.

По словам Петросяна, акриламид смертельно опасен, хотя узнали об этом совсем недавно: еще семь лет назад о нем слышали только специалисты.

Это вещество используется, в частности, для производства пластмасс, клея и красок. Также было известно о присутствии этого канцерогена в табачном дыме. Пагубность данного вещества была доказана в лабораториях: у подопытных крыс, в пищу которых добавляли акриламид в небольших концентрациях, стремительно появлялись раковые опухоли.

Именно по этой причине множество стран уже установило весьма жесткие требования к содержанию акриламида в питьевой воде. Однако затем выяснилось, что опасный канцероген содержится не только в воде.

«В последние годы в исследованиях европейских ученых было показано, что акриламид в значительных количествах содержится в продуктах питания и напитках, приготовленных при температурах 120°С и выше из картофеля, пшеницы, ржи, овса, ячменя и кофе, — рассказывает академик. — В связи с этим, по поручению Еврокомиссии были проведены многочисленные экспертизы и аналитические оценки, которые показали, что в технологиях приготовления различных продуктов питания и напитков при температурах 120°С и выше акриламид образуется вследствие взаимодействия содержащихся в них аспарагиновой кислоты с некоторыми сахарами (сахароза, фруктоза)».

При этом, разумеется, не все пищевые растения таковы. Скажем, рис и кукуруза не содержат в себе потенциально опасных веществ и не вредны для человека.

Как отмечает ученый, власти Евросоюза не могут наложить запрет на употребление вредных продуктов, они в силах лишь рассказать всем об опасности акриламида в продуктах.

«Нельзя никому запретить пить кофе или жарить картошку. Но на самом высоком уровне европейцев предупреждают о новой угрозе для здоровья, — утверждает вице-президент РАЕН. — Ученые провели многолетние исследования, эксперименты показали весьма конкретные результаты: акриламид опасен. Все, что готовится из этих шести продуктов при температуре 120 градусов и выше, будет грозить раковыми заболеваниями. Дальше люди решают для себя сами: хотят ли они сохранить пятнадцать лет жизни или желают трескать чипсы».

В то же время Петросян признает: европейская цивилизация, привыкшая к завтраку из булочки, овсянки и кофе, вряд ли будет отказываться от традиций. «Объявите шотландцам, что все, изготовленное из ячменя, включая виски, имеет такие страшные последствия. Разве они откажутся от национального напитка?» — рассуждает ученый.

При этом эксперт подчеркивает: если продукт был не приготовлен на масле, а именно обжарен, то он не несет вреда.