Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства

Боксёр отметил, что именно из-за этого случая он решил заняться боксом.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства.

Об этом боксёр рассказал в интервью ESPN, пишет RT.

Тайсон заявил, что преступник затащил его в помещение, где после стал приставать к нему. Боксёр отметил, что именно из-за этого случая он решил заняться боксом.

«Я никому об этом не рассказывал ранее. То, что произошло со мной, не сделало меня менее мужественным. Случившееся не оказало большого влияния на мою жизнь», — сказал боксёр.

Майк Тайсон выступал на профессиональном ринге с 1985 по 2005 год, провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что юрист Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации Федерацию гимнастики страны в связи с сексуальными домогательствами.