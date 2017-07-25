Рисунок Трампа выставили на аукцион
25 июля 2017, 06:54
Стартовая цена лота составляет девять тысяч долларов. Торги пройдут в четверг, 27 июля.
Аукционный дом Nate D. Sanders Auctions выставил на торги рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии, передает Лента.ру.
На рисунке присутствуют очертания Нью-Йорка, в центре композиции расположен небоскреб Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.
Стартовая цена лота составляет девять тысяч долларов. Торги пройдут в четверг, 27 июля.
В августе 2016 года сообщалось, что костюм, в котором премьер-министр Индии Нарендра Моди встречался с президентом США Бараком Обамой, стал самой дорогой в истории деловой одеждой, проданной с аукциона. Покупателем стал индийский ювелирный магнат Лалджибхаи Патель (Laljibhai Patel). Он приобрел лот за 43 миллиона рупий (около 643 тысяч долларов по тогдашнему курсу).
Фото: The Hill
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