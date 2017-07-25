Боранбаев: Выступления ФК «Кайрат» мы оцениваем, как крайне неудовлетворительные

На официальном сайте ФК «Кайрат» председатель Наблюдательного совета рассказал о том, что вектор развития клуба будет очень серьезно меняться, сообщает сообщает Zakon.kz





Мы однозначно будем расставаться с теми, с кем нам не по пути, - отметил Боранбаев.





- Последние несколько лет, говоря об отношении футболистов к клубу и достигнутых результатах, можно сказать, что это была «игра в одни ворота». Со стороны клуба за последние 4 года были созданы все инфраструктурные условия для роста мастерства и развития футболистов основной команды и академии: все обязательства чётко и честно выполняются, а спортивный результат остается прежним.





Совершенно очевидно, что такое развитие событий должно было когда-то закончиться. Понятно, что серьезные изменения в футбольных клубах обычно происходят в межсезонье, но текущие спортивные результаты подтолкнули руководство клуба изменить этим традициям и начать проводить изменения прямо во время сезона.





Во-первых, категорически не устраивает ни игра команды, ни результаты последних матчей. Во-вторых, стоит вопрос о целесообразности серьезных экономических вливаний при хроническом невыполнении поставленных задач. Создается впечатление, что в команде «вирус пораженчества». Попадая в футбольный клуб «Кайрат», игроки думают, что жизнь удалась, но, как говорится, «все хорошее и всякая халява когда-нибудь заканчивается».





И для себя мы решили, что пора принимать более фундаментальные и серьезные решения. Дальше так продолжаться не могло и уже точно не будет. Этот оставшийся отрезок сезона и будет тем индикатором, который покажет отношение футболистов основы к клубу, и кто из них чего на самом деле стоит! Изначально, выстраивая всю инфраструктуру, мы не подразумевали создание немотивированной, безамбициозной и самодовольной команды.





В ближайшем будущем мы будем подбирать таких игроков, которые будут стремиться играть за Казахстан, город и эмблему клуба.





Одним словом — настала пора перемен:





- результаты выступлений команды мы оцениваем, как крайне неудовлетворительные;





- если футболисты думают, что призовые места во внутреннем чемпионате - это ДОСТИЖЕНИЕ, то мы глубоко расходимся с ними во мнении;





- главный тренер команды со своим штабом, по обоюдному согласию с клубом, ушел в отставку;





- футболисты должны чётко понимать, что они несут солидарную ответственность с тренером;





- оставшиеся матчи сезона – это возможность реабилитации для тех футболистов, кто действительно связывает свое будущее с нашей командой;





- вектор развития клуба будет очень серьезно меняться, мы однозначно будем расставаться с теми, с кем нам не по пути;





- мы уже устали вкладывать в таких «псевдо-футболистов» деньги, без малейшей отдачи, и, при этом, вокруг команды образовалась негативная обстановка, а болельщики недовольны результатами.





Таким образом, ФК «Кайрат» пересматривает стратегию своего развития. Нам нужны футболисты и личности, которые ХОТЯТ и УМЕЮТ играть в футбол, а не «бизнесмены в футболе». Возможно, и, скорее всего, останутся далеко немногие, но это будут те, вокруг которых и будет строиться новая команда — из неравнодушных личностей, желающих добиваться чего-то значимого в футболе, а не только желающих набивать свои карманы.





Мы будем делать акцент в клубе на развитие и подготовку молодых футболистов. Для решения этих задач у нас уже созданы все условия - мы не стремимся добиваться ПОБЕДЫ любой ценой.





Мы дадим возможность реализоваться молодым казахстанским футболистам в первой команде, что станет стимулом для их развития, и, как следствие, в дальнейшем приведет к повышению качества игроков национальной сборной.





Мы уже больше года занимаемся поиском главного тренера, который имеет опыт работы с молодыми командами. Конечно же, мы по-прежнему рассчитываем на поддержку наших болельщиков и убеждены, что данные перемены приведут клуб к системным изменениям и качественным достижениям.