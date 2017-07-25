СМИ: сообщили о возможной отставке Тиллерсона

Глава Госдепартамена США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку , сообщает , сообщает РБК со ссылкой на CNN.





Телеканал отмечает, что Тиллерсон и ранее имел разногласия с президентом США Дональдом Трампом и открыто их высказывал, однако в последнее время они стали более выраженными.





В частности, рассказали источники CNN, глава Госдепа посчитал непрофессиональным последние публичные упреки Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса. На прошлой неделе Трамп назвал «несправедливым по отношению к президенту» тот факт, что Сешнс отказывался от всех решений, связанных с расследование предполагаемого вмешательства России в выборы.



