СМИ: сообщили о возможной отставке Тиллерсона
25 июля 2017, 09:50
Разочарование главы Госдепа президентом только растет.
Глава Госдепартамена США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Телеканал отмечает, что Тиллерсон и ранее имел разногласия с президентом США Дональдом Трампом и открыто их высказывал, однако в последнее время они стали более выраженными.
В частности, рассказали источники CNN, глава Госдепа посчитал непрофессиональным последние публичные упреки Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса. На прошлой неделе Трамп назвал «несправедливым по отношению к президенту» тот факт, что Сешнс отказывался от всех решений, связанных с расследование предполагаемого вмешательства России в выборы.
Как отмечают источники, ранее Тиллерсон в разговоре с друзьями допускал, что покинет пост главы Госдепа к концу года. Однако собеседники телеканала заявили, что не удивятся, если Тиллерсон уйдет в отставку раньше этого срока.
По их словам, разочарование Тиллерсона, а также его сомнения в том, что «перетягивание каната» с Белым домом вскоре закончится, заметно возросли.
На прошлой неделе кадровые перестановки произошли в команде Белого дома, отвечающей за связи с общественностью. Так, после того, как Трамп назначил на пост главы Белого дома по связям с общественностью нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в знак протеста подал в отставку. Его место заняла Сара Сандерс, ранее занимавшая пост заместителя пресс-секретаря.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870047-f07d5cddfcfef4b52546b82bcec3804a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...