Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу

Актер и мать его дочери прошли детектор лжи, ответив на личные и провокационные вопросы.

В эфире Первого канала состоялась премьера многообещающего ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Первыми гостями передачи стали Алексей Панин и его бывшая сожительница Юлия Юдинцева





Ведущий дал возможность конфликтующим сторонам помириться и расставить все точки над i. Актер и мать его дочери прошли детектор лжи, ответив на личные и провокационные вопросы.





К сожалению, свести на нет ссору не удалось.





Весь эфир Панин и Юдинцева обменивались колкостями и упреками, обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Сначала Алексей диагностировал у Юлии психическое заболевание, затем она – у него.





"Обвинить меня и облить грязью ей выгоднее и нужнее, чем помириться и наладить отношения со своей дочерью!" – пожаловался ведущему и его экспертам актер.





Панин заверил собравшихся, что не прячет от матери их дочь.





"Я уговариваю тебя видеться с ребенком. Я против того, чтобы ты наносила дочери травму! Договориться, стать для нее мамой, другом ты можешь! – заверил Юлию Алексей. – Ты сделала все, чтобы настроить ребенка против себя. Я ее уговариваю поговорить с тобой по телефону, потому что ты – мать".

Однако бывшая сожительница актера не была настроена на диалог. Она, не стесняясь в выражениях, обвинила Панина в том, что тот выложил в Instagram ее разговор по телефону с дочкой и высмеял его.

"Я думаю, найдется ли какой-нибудь человек хоть где-нибудь, хоть в Госдуме, кто наконец посадит или уберет в больницу эту ...., – нецензурно обозвала Алексея Юлия, мрачневшая по ходу передачи. – Потому что он совершенно дурной. Он такие вещи делает!"





Ведущий остановил поток жалоб женщины.

"Юля, вы лжете нам на протяжении программы. До сих пор вы нам лгали, и это говорит полиграф", – сослался на показания детектора строгий Дмитрий.

Эксперт-профайлер отметил, что Панин настраивает свою дочь Нюсю на насмешки и издевательства над матерью.

"Я с вами полностью согласен. Я бываю в состоянии, когда хочется мать разорвать от того, что она позволяет себе писать собственному ребенку", – оправдался Алексей.





В студии появилась мать актера, которая рассказала, как Юдинцева однажды подняла на нее руку. Юлия этот факт опровергла, но детектор показал, что она лжет . Когда бывшая сожительница Панина назвала его родительницу хабалкой, Алексей подскочил на своем месте. "Я хочу ей дать в рожу!" – признался артист. "Не надо!" – ответил ему Шепелев.





Позже выяснилось, что и Алексей бил мать Юлии. По данным полиграфа, нападение актера на женщину было, хоть он и пытался отрицать.

"Ну и семья у вас! – изумился ведущий ток-шоу. – Сложно поверить, что эти двое когда-то были близки. То, что происходит сейчас в студии, это кошмар".

Жирной точкой в этой на редкость скандальной передаче стало появление в студии девочки, из-за которой много лет ведется война.

"Мама, я не против с тобой общаться. Но ты меня не слышишь. Я хочу жить с папой! Я не хочу с тобой жить! – эмоционально заявила Нюся. – Я хочу жить только с папой".





Панин, в свою очередь, попытался навести мосты с насупившейся бывшей.



