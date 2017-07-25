В Талдыкоргане пройдет соревнование по экстремальным видам спорта «ORBULAK RACE»

«Орбулакская гонка» будет проводиться в соответствии с требованиями Spartan Race.

28 июля 2017 года, в 10:00 на пляже возле аквапарка в городе Талдыкорган пройдет соревнование по экстремальным видам спорта «ORBULAK RACE» ( «Орбулакская гонка» ).





Мероприятие организовано Управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области, молодежным ресурсным центром региона, АОФ МК «Жас Отан» по случаю 25-й годовщины Вооруженных Сил РК. В нем примут участие молодые люди в возрасте 18 - 29 лет.





Цель соревнования: пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, профилактика преступлений в регионе, всестороннее улучшение подготовки юношеских спортивных навыков и развитие массового спорта.





«Орбулакская гонка» будет проводиться в соответствии с требованиями Spartan Race — самого крупного чемпионата по бегу в грязи. Расстояние гонки - 2020 метров (2,02 км). Общее количество плотин – 14.





Соревнование назвали в честь легендарной Орбулакской битвы 1643 года на территории нынешней Алматинской области. Тогда 600 казахских воинов, окопавшись в горах, смогли победить многотысячную армию джунгар.

В 2016 году «ORBULAK RACE» проводилось в нашей стране впервые. Участие в нем приняли 19 команд. В целом это около 100 спортсменов-любителей.



