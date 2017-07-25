В Талдыкоргане пройдет соревнование по экстремальным видам спорта «ORBULAK RACE»
25 июля 2017, 11:49
«Орбулакская гонка» будет проводиться в соответствии с требованиями Spartan Race.
28 июля 2017 года, в 10:00 на пляже возле аквапарка в городе Талдыкорган пройдет соревнование по экстремальным видам спорта «ORBULAK RACE» («Орбулакская гонка»).
Мероприятие организовано Управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области, молодежным ресурсным центром региона, АОФ МК «Жас Отан» по случаю 25-й годовщины Вооруженных Сил РК. В нем примут участие молодые люди в возрасте 18 - 29 лет.
Цель соревнования: пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, профилактика преступлений в регионе, всестороннее улучшение подготовки юношеских спортивных навыков и развитие массового спорта.
«Орбулакская гонка» будет проводиться в соответствии с требованиями Spartan Race — самого крупного чемпионата по бегу в грязи. Расстояние гонки - 2020 метров (2,02 км). Общее количество плотин – 14.
Соревнование назвали в честь легендарной Орбулакской битвы 1643 года на территории нынешней Алматинской области. Тогда 600 казахских воинов, окопавшись в горах, смогли победить многотысячную армию джунгар.
В 2016 году «ORBULAK RACE» проводилось в нашей стране впервые. Участие в нем приняли 19 команд. В целом это около 100 спортсменов-любителей.
Фото: скриншот видео телеканала "Хабар24"
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