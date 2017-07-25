Алматинские налоговики впервые в Казахстане начали призывать к уплате налогов через комиксы
25 июля 2017, 15:08
Первый выпуск комикса посвящен уплате налога на транспортные средства.
В Казахстане начали выпускать комиксы на тему налогообложения, которые будут распространяться через социальные сети бесплатно, сообщает Zakon.kz.
Управление государственных доходов по Медеускому району г. Алматы, в целях призыва к своевременной уплате налогов и повышения налоговой культуры среди молодежи, выпустило комиксы на тему налогообложения. Такое новшество в Казахстане появилось впервые.
Первый выпуск комикса посвящен теме уплаты налога на транспортные средства и называется «Настоящие приключения капитана ДГД и балашки». В этих комиксах на примере молодого человека, получившего в подарок новый автомобиль, говорится, к чему может привести неуплата налогов и о последствиях такой беспечности.
По словам специалистов, в дальнейшем планируется выпуск серии комиксов по другим видам налогов, которые будут распространяться через социальные сети бесплатно. Они считают, что преподнесенная таким образом просветительская работа на понятном подрастающему поколению языке, повлияет на осознание важности уплаты налогов и, соответственно, на их собираемость.
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