Переплатили налоги, сборы или пени? У вас есть два выхода…

Налоговый кодекс четко устанавливает очередность действий налоговых органов. В первую очередь должна быть погашена недоимка по другим налогам, сборам и пеням. Только после этого налоговый орган может вернуть налог или зачесть его в счет будущих платежей. Причем налогоплательщик сам выбирает удобный ему вариант - возврат или зачет, сообщает ДГД по Северо-Казахстанской обл.

Иногда налогоплательщик исполняет свою обязанность в несколько большем объеме, чем положено в соответствии с действующим законодательством. Переплата налогов, сборов или пени может произойти по различным причинам, наиболее распространенными из которых являются расчетные ошибки при составлении декларации, расчетов, неправильное применение ставок налогов (сборов, платежей), ошибочная уплата на тот или иной код налога, либо платежа, и т. д.

Относительно переплаты налогов, обязательных платежей налоговое законодательство предусматривает два варианта восстановления имущественных прав налогоплательщика: зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.

Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов является одной из государственных услуг.

Согласно Налоговому кодексу зачет, возврат излишне и (или) ошибочно уплаченного налога, других обязательных платежей, пени, штрафов производится по письменному заявлению налогоплательщика, которое может быть подано им:

- через канцелярию, центры приема и обработки информации органов государственных доходов или веб-приложение «Кабинет налогоплательщика»;

- через «ЦОНы»;

- через веб-портал «Электронного правительства»: www.egov.kz.

В соответствии с нормами Налогового кодекса, сумма излишне уплаченного налога может быть зачтена:

- в счет погашения недоимки по другим налогам;

- в счет погашения пени, штрафов по этому или иным налогам;

- в счет предстоящих платежей по этому или иным налогам.

Или может быть возвращена налогоплательщику.

Так, в соответствии со статьей 599 Налогового кодекса, излишне уплаченная сумма налога, платы, сбора подлежит обязательному зачету в следующем порядке:

1) без заявления налогоплательщика - в счет погашения:

недоимки по налогам, платам, сбору;

пени, штрафа по данному виду налога, платы, сбора.

2) по налоговому заявлению на зачет - в счет:

погашения недоимки, пени, штрафа, предстоящих платежей по виду налога, платы, сбора, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет.

Излишне уплаченная сумма пени в бюджет подлежит зачету в следующем порядке:

1) без заявления налогоплательщика - в счет погашения: недоимки по налогам, платам, сбору; пени, штрафа по данному виду налога, платы, сбора;

2) по налоговому заявлению на зачет - в счет:

погашения недоимки, пени, штрафа, предстоящих платежей по виду налога, платы, сбора, который указан налогоплательщиком в налоговом заявлении на зачет.

Сроки оказания государственной услуги следующие:

зачет излишне уплаченной суммы, зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы - 10 раб. дней,

возврат излишне уплаченной суммы - 15 раб. дней,

возврат уплаченной суммы неправомерно наложенного штрафа - 15 раб. дней.

Результат оказания услуги:

зачет излишне уплаченной суммы;

зачет ошибочно уплаченной суммы на надлежащий код бюджетной классификации и (или) в надлежащий налоговый орган;

возврат излишне уплаченной суммы, а также ошибочно уплаченной суммы на банковский счет налогоплательщика;

возврат уплаченной суммы неправомерно наложенного штрафа на банковский счет налогоплательщика;

письменное сообщение о не подтверждении ошибки;

уведомление об исполнении судебного решения налогоплательщику и (или) государственному учреждению;

мотивированный ответ об отказе в оказании услуги.