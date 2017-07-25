В горах Алматинской области селеопасно
25 июля 2017, 17:23
Возможны сели в связи с повышением температуры.
Штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматинской области на ближайшие трое суток 26-28 июля, передает Zakon.kz
Как отмечается в сообщении "Казгидромета", в связи с высоким температурным фоном в горах Алматинской области селеопасно.
Напомним, что ранее синоптики сообщали, что на большей части территории РК ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.
Фото: yugopolis.ru
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