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В горах Алматинской области селеопасно

25 июля 2017, 17:23

Возможны сели в связи с повышением температуры.

Штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматинской области на ближайшие трое суток 26-28 июля, передает Zakon.kz

Как отмечается в сообщении "Казгидромета", в связи с высоким температурным фоном в горах Алматинской области селеопасно.

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что на большей части территории РК ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.

Фото: yugopolis.ru


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