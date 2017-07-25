Путин на переговорах в «нормандском формате» обвинил Киев в бездействии

В ходе переговоров в «нормандском формате» президент России Владимир Путин указал на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Комментируя информацию о предложении президента Украины Петра Порошенко ввести в Донбасс миротворцев ООН, представитель Кремля указал, что привлечение наблюдательных сил на разделительной линии возможно только с согласия всех участников.

Он также подчеркнул, что переговоры лидеров стран в «нормандском формате» можно назвать успешными лишь с точки зрения демонстрации сторонами готовности работать дальше.





«Работы непочатый край. Пока, к сожалению, констатировать какие-то позитивные подвижки, наверное, было бы преждевременным», — заключил представитель Кремля.





24 июля президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и ознакомились с докладом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).





Кроме того, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента Украины, Порошенко выдвинул несколько инициатив, не встретивших одобрения Путина. В частности, он потребовал введения в Донбасс миротворцев ООН.



