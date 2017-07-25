Елена Максюта: Качество правосудия по гражданским делам свидетельствует о его стабильности

В настоящее время все суды Казахстана работают в рамках нового Гражданского процессуального кодекса, заявила судьи Верховного суда РК Елена Максюта на брифинге СЦК – Zakon.kz





По данным судьи, с начала этого года судами республики в общей сложности окончено 409 045 дел, что на 68 213 дел больше, чем за аналогичный период 2016 года. С применением примирительных процедур рассмотрено более 4% дел или 17 206 дел, что на 4 247 дел больше прошлогоднего показателя.





Судами зачастую применяется заключение медиативных соглашений и практически не применяется заключение партисипативных соглашений, отметила Елена Максюта. В процентном соотношении большее количество дел с применением примирительных процедур рассмотрено судами Актюбинской области (11,5%). В количественном показателе судами Восточно-Казахстанской области примирением сторон завершено 2 413 дела, однако к общему количеству оконченных дел (38 000) указанный показатель составляет лишь 6,3%.





За первое полугодие в результате применения примирительных процедур из бюджета истцам возвращена государственная пошлина на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге.





Мангистауским областным судом внесено предложение о внесении изменений в Закон «О медиации» и Налоговый кодекс об уменьшении размера государственной пошлины, возвращаемой из средств бюджета в случае применения примирительных процедур после подачи иска в суд, поскольку после регистрации искового заявления судами проводится определённая работа. По мнению судей области, данное изменение будет стимулировать сторон урегулировать спор во внесудебном порядке. Также, во избежание формального подхода и с целью развития института медиации, по отдельным категориям дел предлагают предусмотреть обязанность истца предоставлять в суд иск с заключением медиатора о невозможности урегулирования спора в указанном порядке.





В первом полугодии 2017 года в порядке упрощённого производства окончены 255 557 дел, что на 71 010 дел больше, чем за аналогичный период 2016 года. В порядке приказного производства рассмотрено 143 274 дела (114 375), в письменном производстве – 112 283 (70 172). В целом, каждое второе дело рассматривается в упрощённом порядке, сообщила судья. От общего количества рассмотренных судами дел обжаловано 5 711 дел или 1,5%. Снижается, правда, не очень значительно участие прокурора в суде.





Новым процессуальным законом в целях оптимизации и ускорения разбирательства предусмотрено вынесение в ходе предварительного судебного заседания окончательного судебного решения, при условии надлежащего и полного исследования дополнительных доказательств. Указанная новелла позволила судам разрешать возникшие споры по существу в минимально короткие сроки без назначения дела к главному судебному разбирательству. За 6 месяцев 2017 года количество гражданских дел, оконченных в ходе предварительного рассмотрения, составило 9 520 дел (2,3%).





Определённые вопросы вызывало новшество ГПК об ограничении возможности рассмотрения в кассационном порядке судебных актов по суммовой градации заявленных исковых требований физических (не менее 2 000 МРП) и юридических лиц (не менее 30 000 МРП), говорит судья. Из общего числа рассмотренных судами республики 409 045 гражданских дел, по суммовой градации рассмотрено 108 942 дела или 26,6% от общего количества оконченных дел, которые не подлежат пересмотру в кассационном порядке.





По мнению судьи, качество отправления правосудия по гражданским делам свидетельствует о его стабильности. Всего вышестоящими судами отменено 1033 решения или 0,5% ( в прошлом году 1051 или 0,6%) от общего числа. В апелляционном порядке отменено 880 решений, ВС – 153. Изменено было 1348 решений, или 0,6%(в прошлом году 1513 решений, 0,8%). В апелляционном порядке - 1299 решений, ВС – 49.





В первом полугодии коллегией проведена достаточно объемная работа по совершенствованию и формированию единообразной судебной практики. Принято 3 нормативных постановлений, разработаны 5, инициированы поправки в действующее законодательство - по совершенствованию института представительства, расширению досудебного производства,

созданию налоговой апелляции, развитию института нотариальной надписи по бесспорным взысканиям и др.





По рекомендации Ученого совета Академии правосудия при ВС судьями Верховного суда разработано пособие по рассмотрению отдельных категорий споров. В нем три раздела - регламентирующие процессуальные действия судьи на ранних стадиях процесса, разбор основных категорий споров и образцы судебных актов с комментариями. Данное пособие востребовано не только судьями, но и большой интерес представляет для практикующих юристов и адвокатов. Проект пособия подготовлен при финансовой поддержке Программы «GIZ».





Проводимая работа свидетельствует об упрощении судопроизводства, оперативном и эффективном восстановлении нарушенных прав участников гражданского процесса, направлена на обеспечение доступности и прозрачности правосудия, резюмировала Елена Максюта.





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