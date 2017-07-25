Астана укрепляет стратегическое партнерство с Сингапуром

По итогам встречи стороны достигли конкретных договоренностей о сотрудничестве и совместной реализации проектов по трем направлениям.

В рамках визита сингапурской делегации на Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 в честь празднования Национального дня Сингапура аким Астаны Асет Исекешев встретился с делегацией этой страны во главе со Старшим министром торговли и индустрии Республики Сингапур Ко По Куном, сообщается на сообщается на сайте столичного акимата.





В ходе встречи аким города презентовал гостям разработанную по поручению Главы государства программу развития Астаны до 2020 года. Аким рассказал участникам встречи об одном из направлений программы – это формирование Астаны как умного и безопасного города, регионального международного центра (хаба) для инвесторов и инноваций в рамках региона (Казахстан, страны Центральной Азии, приграничные регионы Российской Федерации) с учетом создания международного финансового центра «Астана».





С казахстанской стороной были предложены конкретные проекты по таким направлениям, как внедрение смарт-технологий в систему планирования и управления города в сферах общественного транспорта, здравоохранения, образования, безопасности, прозрачная работа акимата и городских служб.





По итогам встречи стороны достигли конкретных договоренностей о сотрудничестве и совместной реализации проектов по трем направлениям.





Первое – об изучении сингапурского опыта и его внедрения в Астане, регламентов и организации работы по «умной» инфраструктуре, цифровому инжинирингу, «зеленому» строительству, с использованием бим-технологий (информационная система моделирования) в проектировании, выдачи разрешений на строительство, строительстве и управления зданиями.





Отдельно рассмотрен вопрос «зеленого» строительства, использование энергоэффективных технологий. В Сингапуре разработан собственный «зеленый» стандарт, и количество зданий, соответствующих «зеленому» стандарту, в настоящее время составляет 33%.





Вторая договоренность касалась сотрудничества в области системы общественного транспорта, планирования строительства дорог, паркингов, внедрения информационных технологий в области пассажирского транспорта, создания интегрированной модели управления пассажирским транспортом и многое другое.





Третье – планируется сотрудничество в области общественного здравоохранения с внедрением смарт-технологий.



