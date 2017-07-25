Между Астаной и Челябинском будет открыт прямой авиарейс
25 июля 2017, 18:39
В ходе двухсторонней встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между регионами.
Аким Астаны встретился с губернатором Челябинской области, сообщает сайт столичного акимата.
24 июля на площадке павильона России стартовала тематическая неделя «Доступная энергия: инновации в инфраструктуре» Челябинской области. Открыла серию мероприятий концертная программа Государственного ансамбля танца «Урал». Сегодня состоялось открытие стенда Челябинской области, где Южный Урал представил проекты компаний и научных организаций региона в области энергетики, в том числе альтернативной.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прибыл в Астану с целью открытия дней Челябинской области в павильоне Российской Федерации, а также запуска бизнес-форума «Энергия бизнеса – энергия развития».
– Взаимоотношения и стратегическое партнерство наших народов, наших глав государств активно развиваются по всем направлениям. И мы, как Астана, хотим развивать отношения с российскими регионами для развития торговли, туризма и практически по всем направлениям. Поэтому на выставке ЭКСПО проходит неделя Челябинской области, проходит много конференций, круглых столов, встреч с бизнесом. Мы тоже провели хорошие переговоры, договорились о совместных проектах, – обратился в приветственном слове градоначальник во время открытия дней Челябинской области.
В рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления развития взаимоотношений между двумя регионами. В числе основных – обмен практиками в области подготовки и проведения саммитов ШОС и БРИКС, в том числе объектов городской инфраструктуры. Также главы обсудили вопросы внедрения системы «умный» город в мегаполисах Казахстана и России. Коснулись вопросов сотрудничества в области машиностроения. Челябинская область предложила импортировать продукты питания в Казахстан.
Один из приоритетных вопросов состоявшихся переговоров касался расширения логистического потенциала между регионами. В частности, открытия прямого авиарейса Астана – Челябинск и строительства уральской скоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск с возможностью трассировки до Астаны.
Для качественной реализации оговоренных вопросов губернатор и аким договорились создать совместные рабочие группы в целях перехода к практическому осуществлению проектов.
– Мы наметили, что обязательно организуем прямой рейс между Челябинском и Астаной. Пока обсуждаем 2–3 рейса в неделю. Совершенно уверен, что это придаст новый импульс развитию бизнеса и туристических отношений. Нам есть что показать казахстанским друзьям. У вас давно уже есть что показать жителям Челябинской области. Но с работой выставки ЭКСПО-2017 нам будет очень интересно сюда приезжать, – рассказал об одном из направлений Борис Дубровский.
Кроме того, в рамках недели Челябинской области состоятся конференции, бизнес-форумы, встречи между бизнесменами и переговоры. Буквально завтра начнется Международная научно-практическая конференция «Будущее альтернативной энергетики: реалии и перспективы».
Фото: astana.gov.kz.
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