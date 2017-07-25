Генсекретаря Федерации водных видов спорта РК Андрея Крюкова переизбрали членом Бюро FINA

Одним из главных событий девятого дня мирового первенства по водным видам спорта в Будапеште стал Генеральный конгресс FINA, в ходе которого прошли выборы президента международной федерации плавания, а также членов Бюро, Технических комитетов по видам спорта и комиссий организации на период с 2017 по 2021 год, сообщает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Казахстана.





В конгрессе приняли участие 176 делегатов – членов международной федерации плавания. Каждый из них имел по два голоса на голосовании, прошедшем методом бумажных бюллетеней.





На пост президента FINA претендовали два кандидата. Единственным оппонентом нынешнего президента Хулио Маглионе из Уругвая был президент Европейской лиги плавания итальянец Паоло Барелли. В результате голосования на пост президента FINA абсолютным большинством был переизбран Хулио Маглионе, который получил 258 голосов против 77, отданных за кандидата из Италии.





Первым вице-президентом FINA стал Хусейн Аль-Мусаллам (Кувейт), вторым вице-президентом – Сэм Рамсами (ЮАР).





Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Республики Казахстан Андрей Крюков, который также является вице-президентом континентальной Азиатской федерации плавания (AASF) был переизбран в Бюро FINA. Андрей Крюков представляет Азиатский континент в высшем органе управления международной федерации плавания с 2013 года.





Среди других решений, утвержденных Генеральным конгрессом, – переименование синхронного плавания в артистическое, регламентация требований к бассейнам и качеству воды, а также запрет на рекламу ставок на соревнованиях, проводимых под эгидой FINA.



