Вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 лет

Семья Барбары Синатры сообщила, что она ушла из жизни естественной смертью.

Последняя из четырех жен американского певца Фрэнка Синатры, модель и основательница центра по защите детей от жестокого обращения Барбара Синатра (в девичестве Блейкели) скончалась на 91-м году жизни. Об этом во вторник сообщил представитель семьи телеканалу Fox News, передает Об этом во вторник сообщил представитель семьи телеканалу Fox News, передает ТАСС





По его словам, Барбара ушла из жизни естественной смертью в окружении семьи и друзей.





Барбара и Фрэнк, поженились в июле 1976 года в штате Калифорния и оставались неразлучными до самой смерти певца в 1998 году.



