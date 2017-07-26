Вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 лет
26 июля 2017, 01:15
Семья Барбары Синатры сообщила, что она ушла из жизни естественной смертью.
Последняя из четырех жен американского певца Фрэнка Синатры, модель и основательница центра по защите детей от жестокого обращения Барбара Синатра (в девичестве Блейкели) скончалась на 91-м году жизни. Об этом во вторник сообщил представитель семьи телеканалу Fox News, передает ТАСС.
По его словам, Барбара ушла из жизни естественной смертью в окружении семьи и друзей.
Барбара и Фрэнк, поженились в июле 1976 года в штате Калифорния и оставались неразлучными до самой смерти певца в 1998 году.
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana.
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