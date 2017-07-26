В нескольких областях в среду синоптики прогнозируют сильную жару
26 июля 2017, 06:00
В Акмолинской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью туман, днем возможен град, шквал.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге с пыльной бурей, возможен град, шквал, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман, Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.
В Акмолинской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью туман, днем возможен град, шквал.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем Актюбинской, Карагандинской областях местами гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью в Северо-Казахстанской области местами туман. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Павлодарской, днем Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с, в Атырауской области возможен шквал.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, местами Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: ясно, +34.
В Астане: ясно, + 34.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: slavikap
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