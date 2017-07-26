В нескольких областях в среду синоптики прогнозируют сильную жару

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге с пыльной бурей, возможен град, шквал, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман

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со ссылкой на

КЧС МВД РК.



Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

В Акмолинской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью туман, днем возможен град, шквал.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем Актюбинской, Карагандинской областях местами гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью в Северо-Казахстанской области местами туман. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Павлодарской, днем Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с, в Атырауской области возможен шквал.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, местами Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



