На некоторых участках Астаны в среду временно отключат воду
26 июля 2017, 08:01
Временное отключение воды будет произведено с 10:00 до 20:00 26 июля.
В связи с проведением плановых работ по замене задвижки Д=200 мм на пересечении улиц Айнакол и Сарыкол, врезке Д=100 мм на улице Арганаты, 13, будет прекращена подача питьевой воды, сообщает ситуационный центр акимата города Астаны.
Временное отключение воды будет произведено с 10:00 до 20:00 26 июля.
Отключены будут потребители следующих объектов. Жилые объекты: улица Кошкарбаева, 23 - ЖК «Баян Сулу», частный сектор на улицах Айнакол, 3, Таскескен, Арганаты, Кенгир, Маркакол и Сарыкол. Нежилые объекты: улица Кошкарбаева, 21.
Фото: Shefeq.az
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