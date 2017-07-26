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На некоторых участках Астаны в среду временно отключат воду

26 июля 2017, 08:01

Временное отключение воды будет произведено с 10:00 до 20:00 26 июля.

В связи с проведением плановых работ по замене задвижки Д=200 мм на пересечении улиц Айнакол и Сарыкол, врезке Д=100 мм на улице Арганаты, 13, будет прекращена подача питьевой воды, сообщает ситуационный центр акимата города Астаны.

Временное отключение воды будет произведено с 10:00 до 20:00 26 июля.

Отключены будут потребители следующих объектов. Жилые объекты: улица Кошкарбаева, 23 - ЖК «Баян Сулу», частный сектор на улицах Айнакол, 3, Таскескен, Арганаты, Кенгир, Маркакол и Сарыкол. Нежилые объекты: улица Кошкарбаева, 21.

Фото: Shefeq.az

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