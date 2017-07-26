СМИ: в Британии хотят запретить автомобили, работающие на бензине и дизеле

Великобритания планирует с 2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе

Ранее мэр Лондона Садик Хан предложил выплачивать владельцам старых дизельных автомобилей до 3,5 тысячи фунтов стерлингов за то, чтобы они меняли их на машины с более экологичными двигателями.





Как пишет газета, новая мера является частью правительственной стратегии по улучшению качества воздуха. Ожидается, что об этом будет объявлено в среду. Для поддержки борьбы местных властей с выбросами диоксида азота от дизельных автомобилей будет выделено 255 миллионов фунтов.



