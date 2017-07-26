В Шымкенте обнаружили скелет предположительно древнего динозавра

По шымкентскому whatsаpp messenger «гуляет» мини-динозавр. Пользователи мессенджера бурно обсуждают фотографию, сделанную, как написано в сопроводительном тексте, в Сайрамском районе неподалеку от Шымкента, пишет пишет Otyrar.kz





На фото двое молодых людей демонстрируют находку — скелет странного животного с мощными задними конечностями и без передних лап.





В комментариях к фотографии описываются и условия, при которых был найден скелет. Ребята наткнулись на скелет, разбирая старый дом, которому около века.





Пользователи интернета сразу предположили, что это какой-то неизвестный науке вид динозавра и призывают авторов фото отправить останки неизвестной зверушки ученым для исследований.





Правда, точно такой же скелет был обнаружен в июне 2012 года в Казыгуртском районе ЮКО.













А поскольку Казыгурт вообще загадочное место, посмотреть на находку приехали ученые и сотрудники музея. Останки забрали для исследований.





Чуть позже выяснилось, что скелет принадлежал обычной кошке.



