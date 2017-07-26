Джаксыбеков отметил начало своего дня рождения пробежкой с Масимовым

Руководителю Администрации Президента Казахстана сегодня исполняется 63 года.

Сегодня на странице в Facebook казахстанский бизнесмен Айдын Рахимбаев опубликовал фотографии с утренней пробежки в Астане





На них запечатлен руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, председатель КНБ РК - Карим Масимов, а также председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев.





В подписи к публикации Рахимбаев отметил, что рад традиции высоких лиц государства отмечать свои дни рождения спортивными пробежками.





А кто сегодня бежит ?)) кого только мы не встретили на тренировке с 6.30 утра!! Триатлон парк бурлит..!!)) Кстати, шикарная традиция у старшаков на день рождения делать совместные пробежки! Всем доброго утра!













На фото также видно, что свою утреннюю пробежку Джаксыбеков провел вместе с сыном - Дауреном.





Джаксыбеков Адильбек является руководителем Администрации Президента РК с 2016 года. 19 июля глава государства Нурсултан Назарбаев продлил его полномочия до 26 июля 2022 года включительно.



