Джаксыбеков отметил начало своего дня рождения пробежкой с Масимовым
26 июля 2017, 11:07
Руководителю Администрации Президента Казахстана сегодня исполняется 63 года.
Сегодня на странице в Facebook казахстанский бизнесмен Айдын Рахимбаев опубликовал фотографии с утренней пробежки в Астане, сообщает Zakon.kz.
На них запечатлен руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, председатель КНБ РК - Карим Масимов, а также председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев.
В подписи к публикации Рахимбаев отметил, что рад традиции высоких лиц государства отмечать свои дни рождения спортивными пробежками.
А кто сегодня бежит ?)) кого только мы не встретили на тренировке с 6.30 утра!! Триатлон парк бурлит..!!)) Кстати, шикарная традиция у старшаков на день рождения делать совместные пробежки! Всем доброго утра!
На фото также видно, что свою утреннюю пробежку Джаксыбеков провел вместе с сыном - Дауреном.
Джаксыбеков Адильбек является руководителем Администрации Президента РК с 2016 года. 19 июля глава государства Нурсултан Назарбаев продлил его полномочия до 26 июля 2022 года включительно.
Фото Facebook
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