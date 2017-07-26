Казахстан выдвинул своих кандидатов в Техкомитеты FINA

В Будапеште прошла серия заседаний и конгрессов в рамках чемпионата FINA.

В рамках мирового первенства FINA в Будапеште прошли три заседания Бюро, шесть Технических Конгрессов по видам спорта, ряд круглых столов и технических совещаний по различным темам, где были предложены рекомендации по улучшению видов спорта, их правил и условий соревнований.





Далее данные рекомендации были поддержаны и одобрены Генеральным Конгрессом FINA.





Казахстан выдвигает следующих кандидатов на должности в Технических Комитетах по видам спорта:





Технический Комитет по водному поло – Алан Балфанбаев;

Технический Комитет тренеров – Сергей Дроздов.