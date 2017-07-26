В Нигерии предполагаемые боевики "Боко Харам" похитили десять человек
26 июля 2017, 13:21
Геологи и геодезисты, которые по контракту должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером.
Боевиков радикальной группировки "Боко Харам" подозревают в похищении десяти сотрудников, работающих по контракту на государственную нефтедобывающую компанию Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) в Нигерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Представитель компании Нду Угамаду (Ndu Ughamadu) сообщил, что геологи и геодезисты, которые по контракту должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Фото: © AP Photo / Olamikan Gbemiga
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