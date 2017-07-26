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Экс-главе ЕНПФ продлили арест еще на месяц

26 июля 2017, 13:37

В СИЗО подозреваемые будут находиться до 28 августа 2017 года.

Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву и другим фигурантам уголовного дела о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в Едином накопительном пенсионном фонде продлили срок содержания под стражей еще на один месяц, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщили Алматинском городском суде, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до восьми месяцев в отношении экс-председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева. Такое же решение принято и в отношении бывшего начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын», учредителя ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина.

В СИЗО подозреваемые будут находиться до 28 августа 2017 года. Арест до 23 августа также продлили и замдиректору ТОО «Мегатрансазия» Талгасу Туртаеву. Он содержится под стражей уже шестой месяц. Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.

Фото: inform.kz



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