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Синоптики предостерегают: Жара в РК не отступает

26 июля 2017, 13:47

Лето, что ты делаешь? Прекрати.

В ближайшие трое суток на западные, южные и юго-восточные районы Казахстана по-прежнему будет поступать сухой и горячий воздух с районов Ирана, поэтому очень жаркая погода с дневной температурой плюс 33-39º, местами 40-45ºС сохранится, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Через северные области республики будут смещаться атмосферные фронты, поэтому здесь умеренное тепло, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Также, с прохождением фронтов, в центре и на востоке Казахстана местами возможны кратковременные дожди и спад жары.

В пяти областях Казахстана из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29-30 июля в Костанайской и Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-43 градусов.

Фото: oblacco.com

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