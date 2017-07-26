Синоптики предостерегают: Жара в РК не отступает

В ближайшие трое суток на западные, южные и юго-восточные районы Казахстана по-прежнему будет поступать сухой и горячий воздух с районов Ирана, поэтому очень жаркая погода с дневной температурой плюс 33-39º, местами 40-45ºС сохранится , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Через северные области республики будут смещаться атмосферные фронты, поэтому здесь умеренное тепло, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Также, с прохождением фронтов, в центре и на востоке Казахстана местами возможны кратковременные дожди и спад жары.





В пяти областях Казахстана из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29-30 июля в Костанайской и Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-43 градусов.



