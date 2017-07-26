Работающих в Казахстане иностранцев посчитали в Минтруда

Наряду с упрощением процедуры привлечения иностранцев к работе в Казахстане в новом Законе предусмотрено ужесточение к квалификации данных сотрудников.

В казахстанских компаниях работают 27 тысяч иностранцев. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент газеты «Казахстанская правда».

«По данным на 1 июля на казахстанских предприятиях работают 27 тысяч иностранных граждан по трудовому разрешению. Это составляет 0,4 процента от всей численности занятого населения Казахстана, это небольшое количество», - проинформировала министр.

С 1 января текущего года, напомнила Дуйсенова, в Казахстане был введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.

«Новый Закон «О миграции населения» мы приняли, то есть внесли изменения. Они предусматривают упрощение процедуры привлечения иностранных работников, но в то же время и ужесточение требований к их квалификации», - добавила она.

Кроме этого, в ходе своего доклада глава Минтруда и соцзащиты отметила, что на сегодняшний день в Казахстане действуют 467 профсоюзов по защите прав сотрудников, 154 из которых были созданы за 6 месяцев текущего года.

Жания Уранкаева