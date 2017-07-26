Жетысусцы примут участие в республиканском конкурсе «Еңбек жолы»

В Алматинской области начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе среди трудовых династий и работников производства «Еңбек Жолы», который проводится для продвижения идеи Общества Всеобщего Труда.





Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматинской области рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ региона Сания Наурызбаева.





«Конкурс проводится среди трудовых династий и работников производства. Основная цель - воспитание гордости за достижения соотечественников, внесших трудовой вклад в развитие экономики области и страны. На областном и районном (городском) уровнях конкурс будет проводиться по трем номинациям - ""Лучшая трудовая династия", "Лучший молодой работник производства", "Лучший наставник работающей молодежи". Прием заявок от претендентов в районах и городах области начат с июня месяца и будет продолжаться до конца августа текущего года», - сказала Сания Дуйсенбиновна.





Стоит отметить, что по номинации "Лучшая трудовая династия" будет учитываться наличие государственных, ведомственных наград, количество членов семей и их родственников, являющихся представителями династии, общий трудовой стаж. По номинациям "Лучший молодой работник производства" и "Лучший наставник работающей молодежи" будет учитываться вклад в развитие профессиональных навыков, наличие неоднократных поощрений за труд, образовательный уровень, личные достижения в работе и другие положительно характеризующие качества.



