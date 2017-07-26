В Алматы временно ограничат движение автомобилей по нескольким улицам

В городе проходят работы по плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения.

В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам в Алмалинском районе, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».





В период с 23 часов 26 июля до 6 часов утра 31 июля перекроют движение по улице Масанчи от улицы Жамбыла до проспекта Абая.





С 23 часов 28 июля до 6 часов 31 июля будет закрыт проезд:





- по проспекту Сейфулина от улицы Толе би до улицы Айтеке би;





- по улице Жарокова от улицы Толе би до улицы Карасай батыра.





Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.





Реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.



