В Алматы временно ограничат движение автомобилей по нескольким улицам
26 июля 2017, 16:58
В городе проходят работы по плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения.
В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».
В период с 23 часов 26 июля до 6 часов утра 31 июля перекроют движение по улице Масанчи от улицы Жамбыла до проспекта Абая.
С 23 часов 28 июля до 6 часов 31 июля будет закрыт проезд:
- по проспекту Сейфулина от улицы Толе би до улицы Айтеке би;
- по улице Жарокова от улицы Толе би до улицы Карасай батыра.
Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.
Реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.
Фото с сайта orelgrad.ru
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