Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы временно ограничат движение автомобилей по нескольким улицам

26 июля 2017, 16:58

В городе проходят работы по плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения.

В Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

В период с 23 часов 26 июля до 6 часов утра 31 июля перекроют движение по улице Масанчи от улицы Жамбыла до проспекта Абая.

С 23 часов 28 июля до 6 часов 31 июля будет закрыт проезд:

- по проспекту Сейфулина от улицы Толе би до улицы Айтеке би;

- по улице Жарокова от улицы Толе би до улицы Карасай батыра.

Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.

Реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.

Фото с сайта orelgrad.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...