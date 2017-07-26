А. Мырзахметов побывал с рабочей поездкой в западных регионах республики

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства А. Мырзахметов с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область, в ходе которой он ознакомился с ходом реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» , сообщает пресс-служба МСХ РК.









В акимате ЗКО было проведено совещание по реализации Государственной программы развития АПК, достижению поставленных индикаторов и мер по их исполнению. Особое внимание было уделено развитию животноводства, в том числе переработки животноводческой продукции и ветеринарной безопасности.





В совещании приняли участие представители акиматов Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, агробизнеса, отраслевых союзов и НПП «Атамекен».





В рамках Госпрограммы в этом году пересмотрены 65 видов субсидий, в результате исключены 11 неэффективных субсидий, по 40 изменены критерии, а оставшиеся 14 оставлены без изменений.





В животноводстве измененные критерии позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если раньше субсидии по говядине получали 175 хозяйств, то сегодня охват составил 522 или 100%; по молоку в 2 раза; по баранине в 1,3 раза; по шерсти в 3,6 раза.

Также заменено субсидирование баранины более востребованной ягнятиной.





В связи с недозагрузкой действующих предприятий по обработке шерсти предусмотрено субсидирование не только тонкой, но и полутонкой шерсти.









Так по состоянию на 1 июля т.г. в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях наблюдается тенденция увеличения численности поголовья КРС, МРС, лошадей, птицы.

Производство мяса по ЗКО увеличилось на 3,1 % и составило 19,9 тыс. тонн, молока коровьего – увеличилось на 0,5 % до 117,2 тыс. тонн, яиц куриных — на 5,5 % до 80,6 млн. штук.

По Актюбинской области также производство мяса увеличилось на 5,7 % и составило 32,9 тыс. тонн, молока коровьего – увеличилось на 2,7 % до 154,2 тыс. тонн, яиц куриных — на 6,0 % до 87,1 млн. штук.

Одним из приоритетных направлений развития АПК является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию. В целях активизации работы по созданию сельскохозяйственных кооперативов Министерством разработана схема приобретения молокоприемных и убойных пунктов без первоначального взноса путем передачи их в лизинг через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В качестве первоначального взноса предусматривается использование выделяемых инвестиционных субсидий в объеме 50% от общей стоимости. Так по состоянию на 21 июля 2017 года в республике при годовом плане 467 СХК создано 517 СХК.

Справочно: В Западно-Казахстанской области из запланированных 18 СХК фактически зарегистрировано 40 СХК, что в 2,2 раза превышает план. В Актюбинской области по состоянию на 21 июля т.г. из запланированных 26 СХК фактически зарегистрировано 72 СХК или в 2,7 раза превышение от плана.

В ходе совещания были обсуждены вопросы развития агропереработки. МСХ РК сформировало базу данных перерабатывающих предприятий, которая включает в себя оценку текущего состояния, мощность, год ввода, тип оборудования, загрузку и объем выпускаемой продукции.

На сегодняшний день согласно сформированным данным в республике насчитывается 1 345 активных перерабатывающих предприятия. Определены 9 приоритетных видов переработки, которые представлены 435 предприятиями, включающими в себя переработку молока, мяса, шкур, шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. По ним разработана четкая Карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, в разрезе районов.







