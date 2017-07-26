А. Мырзахметов побывал с рабочей поездкой в западных регионах республики
26 июля 2017, 17:47
В ходе совещания были обсуждены вопросы развития агропереработки.
Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства А. Мырзахметов с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область, в ходе которой он ознакомился с ходом реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», сообщает пресс-служба МСХ РК.
В акимате ЗКО было проведено совещание по реализации Государственной программы развития АПК, достижению поставленных индикаторов и мер по их исполнению. Особое внимание было уделено развитию животноводства, в том числе переработки животноводческой продукции и ветеринарной безопасности.
В совещании приняли участие представители акиматов Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, агробизнеса, отраслевых союзов и НПП «Атамекен».
В рамках Госпрограммы в этом году пересмотрены 65 видов субсидий, в результате исключены 11 неэффективных субсидий, по 40 изменены критерии, а оставшиеся 14 оставлены без изменений.
В животноводстве измененные критерии позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если раньше субсидии по говядине получали 175 хозяйств, то сегодня охват составил 522 или 100%; по молоку в 2 раза; по баранине в 1,3 раза; по шерсти в 3,6 раза.
Также заменено субсидирование баранины более востребованной ягнятиной.
В связи с недозагрузкой действующих предприятий по обработке шерсти предусмотрено субсидирование не только тонкой, но и полутонкой шерсти.
Так по состоянию на 1 июля т.г. в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях наблюдается тенденция увеличения численности поголовья КРС, МРС, лошадей, птицы.
Производство мяса по ЗКО увеличилось на 3,1 % и составило 19,9 тыс. тонн, молока коровьего – увеличилось на 0,5 % до 117,2 тыс. тонн, яиц куриных — на 5,5 % до 80,6 млн. штук.
По Актюбинской области также производство мяса увеличилось на 5,7 % и составило 32,9 тыс. тонн, молока коровьего – увеличилось на 2,7 % до 154,2 тыс. тонн, яиц куриных — на 6,0 % до 87,1 млн. штук.
Одним из приоритетных направлений развития АПК является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию.
В целях активизации работы по созданию сельскохозяйственных кооперативов Министерством разработана схема приобретения молокоприемных и убойных пунктов без первоначального взноса путем передачи их в лизинг через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В качестве первоначального взноса предусматривается использование выделяемых инвестиционных субсидий в объеме 50% от общей стоимости.
Так по состоянию на 21 июля 2017 года в республике при годовом плане 467 СХК создано 517 СХК.
Справочно: В Западно-Казахстанской области из запланированных 18 СХК фактически зарегистрировано 40 СХК, что в 2,2 раза превышает план.
В Актюбинской области по состоянию на 21 июля т.г. из запланированных 26 СХК фактически зарегистрировано 72 СХК или в 2,7 раза превышение от плана.
В ходе совещания были обсуждены вопросы развития агропереработки.
МСХ РК сформировало базу данных перерабатывающих предприятий, которая включает в себя оценку текущего состояния, мощность, год ввода, тип оборудования, загрузку и объем выпускаемой продукции.
На сегодняшний день согласно сформированным данным в республике насчитывается 1 345 активных перерабатывающих предприятия. Определены 9 приоритетных видов переработки, которые представлены 435 предприятиями, включающими в себя переработку молока, мяса, шкур, шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. По ним разработана четкая Карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, в разрезе районов.
Особое внимание было уделено вопросам ветеринарной безопасности. В целом за первое полугодие по республике наблюдается улучшение общей эпизоотической ситуации по особо опасным болезням животных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это достигнуто благодаря эффективному взаимодействию различных ветвей ветеринарной службы республики. Кроме того в этом году разработаны и утверждены Планы совместных пошаговых действий, включающие в себя усиление и конкретизацию принимаемых мер, прежде всего, в вопросах проведения вакцинации и диагностических исследований.
Справочно: В Западно-Казахстанской области за первое полугодие 2017 года зарегистрировано 4 очага особо опасных болезней сельхозживотных (по 2 очага пастереллеза и эмкара). Зарегистрировано 2 неблагополучных пункта бруцеллеза (среди КРС). Зарегистрировано 227 сибиреязвенных захоронений, из них установлено 222 очага, все они ограждены, обозначены опознавательными знаками и сведения по ним внесены в АИС ГЗК.
В Актюбинской области за первое полугодие 2017 года зарегистрировано 6 очагов особо опасных болезней сельскохозживотных (4 очага бешенства, 1 очаг пастереллез и эмкар). Зарегистрировано 6 неблагополучных пункта (среди КРС).
В ходе совещания Вице-Премьер ответил на все интересующие фермеров вопросы.
Также в ходе рабочей поездки А. Мырзахметов посетил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир Хана, предприятие по переработке шкур ТОО «ПОШ Руно.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870331-c1b135b4cd6d5b3ac33e853df82639a9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...