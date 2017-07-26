Британские власти обвинили 17-ленюю девушку в сотрудничестве с ИГ*

Британские власти предъявили девушке-подростку обвинения в терроризме за связи с боевиком террористической группировки "Исламское государство"*

17-летняя девушка, предположительно, пыталась достать оружие, чтобы совершить атаку в Великобритании. Власти полагают, что боевик из Сирии просил девушку о содействии. Предположительно, она также получила инструкции по использованию оружия.





Сейчас девушка находится под стражей и в среду предстанет перед Вестминстерским судом Англии.





Ранее девушку уже обвиняли в нарушении статьи 5 закона "о борьбе с терроризмом", в связи с чем в четверг она предстанет перед Центральным уголовным судом Олд-Бейли.





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.















