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Британские власти обвинили 17-ленюю девушку в сотрудничестве с ИГ*

26 июля 2017, 17:50

Сейчас девушка находится под стражей и в среду предстанет перед Вестминстерским судом Англии.

Британские власти предъявили девушке-подростку обвинения в терроризме за связи с боевиком террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

17-летняя девушка, предположительно, пыталась достать оружие, чтобы совершить атаку в Великобритании. Власти полагают, что боевик из Сирии просил девушку о содействии. Предположительно, она также получила инструкции по использованию оружия.

Сейчас девушка находится под стражей и в среду предстанет перед Вестминстерским судом Англии.

Ранее девушку уже обвиняли в нарушении статьи 5 закона "о борьбе с терроризмом", в связи с чем в четверг она предстанет перед Центральным уголовным судом Олд-Бейли.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.





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