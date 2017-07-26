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Что изменится в Гражданском процессуальном кодексе РК

26 июля 2017, 18:22

Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РК.

11 июля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

Поправки вступают в силу с 25 июля.

Изменения коснутся и порядка обжалования решений судов по гражданским делам.

Согласно новой редакции статьи 435 Гражданского процессуального кодекса по ходатайствам участников процесса, Генеральный Прокурор вправе приносить протесты только по гражданским делам, рассмотренным с участием прокуроров.

Часть 2 статьи 54 Гражданского процессуального кодекса обязывает прокурора участвовать только в трех случаях, если спор затрагивает интересы государства, общества и граждан, которые самостоятельно не могут себя защитить.

Это значит, что рассматривать ходатайства о принесении протестов в Верховный Суд на судебные акты по другим спорам Генеральная прокуратура больше не сможет.

Граждане и юридические лица должны будут обжаловать вступившие в силу решения только в Верховный Суд.

Также в исключительных случаях судебные акты могут быть пересмотрены по представлению Председателя Верховного Суда.


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