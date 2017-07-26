Что изменится в Кодексе об административных правонарушениях РК

Генеральная прокуратура рассказала о нововведениях и изменениях.

11 июля Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

В законодательство внесен целый ряд поправок. Изменения коснулись и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.