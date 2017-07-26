Председатель Верховного Суда К. Мами встретился с Послом Сингапура в Казахстане З. Бахарудином

Посол заверил, что «не только Казахстану интересен опыт Сингапура, но и Сингапур внимательно изучает опыт развития Казахстана».

Сегодня Кайрат Мами встретился с Послом-нерезидентом Сингапура в Казахстане г-ном Зулкифли бин Бахарудин. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Председатель Верховного Суда, открывая встречу, подчеркнул непосредственное заинтересованное участие Посла в активизации сотрудничества двух стран и поздравил его с успешным празднованием Национального дня Сингапура в рамках «ЭКСПО-2017».

Г-н З. Бахарудин, отметив «огромную роль К. Мами в развитии Казахстана», подчеркнул, что уровень и темпы взаимодействия двух стран во многом зависят от «готовности Правительств этих стран их развивать».

К. Мами, отвечая на вопрос гостя о проведении конституционной реформы в Казахстане, в числе введенных согласно реформ норм назвал передачу полномочий Президента об утверждении госпрограмм, Правительству, изменение механизма назначения министров внутренних дел и юстиции, прямое подчинение Правительства Парламенту. Касательно преобразований в судебной системе в рамках данной реформы было сказано об исключении из Основного закона требования 25-летнего возрастного ценза на назначение кандидатов в судьи. Отмечено, что данный шаг позволил внести изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» по иному, 30-летнему возрастному цензу к кандидатам в судьи. К. Мами передал гостю письменно все поправки, внесенные в Конституцию страны.

Посол, в свою очередь, назвал мудрыми осуществленные конституционные преобразования в стране и заверил, что «не только Казахстану интересен опыт Сингапура, но и Сингапур внимательно изучает опыт развития Казахстана». Г-н З. Бахарудин также выразил готовность изучить по поручению Правительства Казахстана основы деятельности финансового центра с целью внести свою помощь в его развитии.

Говоря о создании в Астане Международного финансового центра, «Астана» (МФЦА), арбитражного центра, К. Мами также отметил о создании при МФЦА финансового суда с применением англосаксонской системы права и английского языка в судопроизводстве, нацеленный на разрешение инвестиционных споров. Подчеркнув, что данный суд не будет входить в судебную систему страны, К. Мами подчеркнул, что Верховный Суд выступает близким его партнером и выразил заинтересованность в его развитии, изучении опыта Дубайского финансового и Сингапурского арбитражного центров.

В завершение встречи стороны, обоюдно назвав дружественные народы двух стран братьями, выразили уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество Казахстана и Сингапура в правовой сфере будет развиваться в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия.