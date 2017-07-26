Кэмерон снимет документалку про «Титаник»

Режиссер Джеймс Кэмерон и телеканал National Geographic снимут документальный фильм, посвященный ленте «Титаник». Кинематографист собирается проверить оскароносную картину на наличие фактических ошибок, пишет Лента.ру со ссылкой на Eonline.

«Я создавал настоящий шедевр. Мне нужно было оставаться приближенным к реальности из уважения к многочисленным жертвам катастрофы, ради их наследия. Но был ли я достаточно точным? Теперь при помощи National Geographic, последних исследований и новых технологий мы это проверим», — объявил Кэмерон.

Режиссер объяснил, что во время написания сценария и съемок «Титаника» он хотел, чтобы «любая мелочь соответствовала действительности», включая крушение корабля.

Вышедшая в 1997 году лента Кэмерона получила 11 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. «Титаник» также победил в четырех номинациях «Золотого глобуса» и пяти категориях премии «Грэмми». По сюжету, персонажи Роуз Бьюкейтер и Джек Доусон (Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо) влюбляются друг в друга на борту корабля, который сталкивается с айсбергом. В результате крушения Доусон тонет, уступив место Бьюкейтер на плавающем в океане куске деревянной обшивки.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.

Фото: Clinton Wallace / Globallookpress.com