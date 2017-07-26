«Астана» обыграла «Легию» в Лиге чемпионов. Первый матч третьего квалификационного раунда завершился со счетом 3:1.

Место в воротах занял Александр Мокин, в остальном стало неожиданность то, что вместо Срджана Граховаца в стартовом составе появился Джордже Деспотович. Какое-то время у команд ушло на локальные разборки, выяснение слабых мест, и раскатку. Патрик Твумаси решил ударить с краю поля, но выше цели. Деспотович ворвался в штрафную, прострелил вдоль ворот, поляки подуспели вовремя. «Астана» долгое время играла первым номером, но результат не извлекла. Поляки особо не церемонились, действовали грубо, это привело к быстрой замене Деспотовича на Романа Муртазаева. Хозяева много атаковали, но все время где-то что-то не хватало. «Легия» ближе к 30-й минуте создала первый момент, несколько ударов в упор ворот Мокина и все-таки отбились подопечные Станимира Стоилова, следом Михал Кухарчик чуть не забил, но вновь спас Мокин и успевший выбить мяч из штрафной Игорь Шитов. Навес в штрафную гостей, они выносят мяч, Ласло Кляйнхайслер возвращает его туда, Жуниор Кабананга принимает и бьет низом мимо Аркадиуша Маляжа — 1:0. Ближе к перерыву Иван Маевский из-за пределов штрафной положил второй мяч в сетку ворот соперника — 2:0. Практически сразу был свисток в раздевалку.

На старте второй половины Тибо Мулен чуть не сократил разрыв, но не воспользовался своим шансом в пределах штрафной «Астаны». Следом Гильерме ворвался во владения Мокина и бил в ближний угол низом, голкипер хозяев был на месте. У казахстанского клуба неплохие моменты имели Кабананга и Твумаси, но реализовать их не сумели. «Астана» не останавливалась, стараясь забить еще, игра шла, поляки весьма нервничали и часто фолили. Гости стали делать замены, так на поле появился итальянский новичок Кристиан Паскуато. Твумаси вбегал в штрафную и дважды пытался бить по воротам, на месте был Маляж. В какой-то момент показалось, что хозяева близки и к третьему голу, поляки отошли назад, будто не зная, что делать. Ближе к завершению встречи пошел тактический футбол, «Астана» уже старалась удержать счет, а вот «Легия» забить хоть один мяч. Так и получилось, что поляки воспользовались своим шансом, прострел вдоль ворот замкнул Армандо Садику — 2:1, итог же подвел Патрик Твумаси — 3:1. Теперь казахстанцам будет трудно на выезде, но все реально.

«Астана» – «Легия» – 3:1

Голы:

1:0 – Жуниор Кабананга, 36’

2:0 – Иван Маевский, 45’

2:1 – Арманду Садику, 79’

3:1 – Патрик Твумаси, 90+4'

Ответный матч пройдет в Польше 2 августа.

Победитель получит путевку в раунд плей-офф.

Источник: Евроспорт, sports.kz