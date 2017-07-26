Новый рекорд Казахстана: Адиль Каскабай разменял 50 секунд в кроле

Сегодня в Будапеште, где продолжается мировое первенство FINA по водным видам спорта, пловец Адиль Каскабай установил рекорд Казахстана, впервые за долгие годы сумев разменять казахстанский 50-ти секундный рубеж в кроле на дистанции 100м. Адиль улучшил свой предыдущий результат 50.10сек и завершил сегодняшнюю дистанцию со временем 49.81сек. Об этом сообщает Zakon.kz ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта.

«Для казахстанских кролистов сегодняшний результат Адиля – это исторический шаг. Очень долго нам не давались эти 50 секунд, и мы будто топтались на месте, – говорит главный тренер сборной по плаванию Олег Вагизов. – Но сегодня Адиль этот барьер снял, и я верю, что наши кролисты теперь поплывут быстрее. Для подготовки к Чемпионату мира мы отобрали семь юниоров для тренировок в составе группы Дмитрия Баландина. Результаты этих тренировок и работа нашей комплексной научной группы (КНГ) вполне ощутимы, мы видим, что команда работает на новом, более высоком уровне».

Комплексная научная группа по подготовке пловцов была создана в 2013 году совместно Министерством культуры и спорта РК и федерацией водных видов спорта. После того, как результат работы этой группы был подтверждён победой Дмитрия в Рио, было принято решении группы тренируемых спортсменов. Теперь вместе здесь тренируются семь пловцов, среди которых Адиль Каскабай и Адильбек Мусин.