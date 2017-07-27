Останки принцессы Дианы пытались похитить четыре раза

Останки принцессы Дианы, которая была похоронена в фамильном поместье Спенсеров в Элторпе, пытались похитить по меньшей мере четыре раза. Об этом заявил её брат граф Эрл Спенсер, который не понимает мотивов грабителей, сообщает портал "Дни.ру".

— За последние двадцать лет было четыре попытки украсть её останки, — сказал он. — Есть странные люди.

Напомним, Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, а в возрасте двадцати лет она вышла замуж за принца Чарльза. У пары появились двое сыновей — Уильям и Гарри. В 1996 году Чарльз и Диана развелись, а год спустя принцесса погибла в автокатастрофе в Париже.

В 2008 году суд присяжных в Великобритании постановил, что Диана погибла из-за ошибки водителя Анри Поля, который ехал на скорости почти 200 километров в час и потерял управление. Отмечалось, что Поль был пьян и находился под действием антидепрессантов, а Диана не была пристёгнута ремнём безопасности.