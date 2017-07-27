Состоялся круглый стол на тему: «Защита прав авторов и правообладателей аудиовизуальных произведений, в том числе в сети Интернет»

24 июля 2017 года в Алатау Холл Фестивального центра гостиницы Wyndham Garden Astana состоялся круглый стол на тему: «Защита прав авторов и правообладателей аудиовизуальных произведений, в том числе в сети Интернет», который проводился в рамках международного кинофестиваля «Евразия». Он собрал более 40 участников представителей творческой интеллигенции в лице национальных и иностранных режиссеров, производителей аудиовизуальных произведений, представителей авторов и правообладателей, в том числе организаций, управляющих имущественными правами авторов, союза кинематографистов, интернет-ассоциации, ученые, а также представители заинтересованных государственных органов, таких как Верховный суд, министерств юстиции, культуры и спорта, информации и коммуникаций, внутренних дел и иных организаций.

Круглый стол с приветственным словом открыл кинорежиссер, сценарист, продюсер, Арт-директор МКФ «Евразия» Нугманов Рашид Мусаевич. В своем выступлении Рашид Нугманов отметил важность и актуальность данного мероприятия, также остановился на вопросах защиты прав авторов и правообладателей в сети Интернет. Поделился опытом зарубежных стран.

Далее слово было представлено иностранным гостям Лоран Данилю, агенту по продажам, продюсеру Loco Films (Франция) и Аурели Гомес, генеральному директору AgitProgFilm (Франция), которые поделились своим опытом по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Из выступления гостей прозвучало, что аналогичные проблемы по защите прав авторов и правообладателей в сети Интернет существуют и у них.

Бауржан Шукенов, директор киносети Арман отметил, что данный круглый стол является логическим продолжением диалога, организованного Министерством юстиции, между заинтересованными государственными органами и представителями кинематографии. Также отметил, что данное мероприятие приурочено к международному кинофестивалю «Евразия».

Председатель интернет ассоциации Казахстана, Шавкат Сабиров также затронул проблемы защиты авторских прав, в части наполнения контента казахстанских сайтов «пиратской» аудиовизуальной продукцией.

Был заслушан доклад заместителя директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Рахимова Ермека Анатольевича о проделанной и планируемой работе Министерства по вопросам кинематографии.

И.о. директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Какен Гульнара Каратаевна в своем докладе рассказала, что национальное законодательство Казахстана соответствует международным договорам в сфере интеллектуальной собственности, ответственность за нарушения прав авторов и правообладателей предусмотрена национальным законодательством. Раскрыла способы защиты их прав.

После выступления всех спикеров участники круглого стола обсудили актуальные проблемы и пути их решения.

В завершении модератор круглого стола - директор Юридического департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Сеитова Кумис Карсакпаевна поблагодарила всех за активное участие.