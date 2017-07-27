В Кокшетау 17-летнюю алматинку использовали в качестве секс-рабыни

Акмолинские полицейские рассказали жителям областного центра о том, как не стать жертвой торговли людьми.

27 июля в преддверии Международного дня борьбы с торговлей людьми, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД совместно с представителями волонтерских движений Кокшетау, провели широкую профилактическую работу с жителями областного центра, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Организаторы акции раздали памятки, буклеты, брошюры с рекомендациями о том, как не стать жертвами торговли людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации. Мероприятие было проведено на центральной площади Кокшетау и на территории железнодожного вокзала.





Кроме того, организована широкая информационная кампания в социальных сетях и СМИ региона. В течение нескольких дней на уличных экранах, расположенных на центральной площади города будут транслироваться тематические видеоролики. В рамках акции, полицейские также проведут ряд рейдовых мероприятий по проверке ночных развлекательных заведений и гостинично-банных комплексов.





Вместе с тем, по информации Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД, за 6 месяцев т.г. на территории области выявлено 17 преступлений по линии трафика людей, в том числе по ст. 128 УК «торговля людьми» - 3; по ст. 134 УК РК «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией» - 1; по ст. 135 УК РК « торговля несовершеннолетними» - 1; по ст. 308 УК РК «вовлечение в занятие проституцией» - 6; по ст. 309 УК РК «сводничество» - 6.





В июле оперативниками выявлено два преступления, связанных с торговлей людьми. Так, 5 июля полицейскими в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Кокшетау в возрасте 27 и 22 лет, которые с мая 2017 года по 5 июля 2017 года незаконно удерживали и заставляли оказывать интимные услуги,17-летнюю жительницу Алматы.





Еще один факт выявлен 12 июля. правоохранительными органами был задержан 25-летний житель Кокшетау, который, находясь во дворе дома №31 по ул. Горького, за 200 000 тенге, в целях сексуальной эксплуатации, продал 18-летнюю жительницу областного центра.





По указанным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.



