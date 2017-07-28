В нескольких областях в пятницу ожидаются дожди с грозами

На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром туман,

со ссылкой на

КЧС МВД РК.





В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 17-22 м/с, днем порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал. В Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, днем возможен град, шквал.





В Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью местами возможен град, шквал. В Акмолинской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, в отдельных районах возможен град, шквал.





В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, днем в отдельных районах возможен град, шквал. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.





В Жамбылской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. Днем в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами в Мангистауской области – очень сильная жара, в Южно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.





В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Атырауской, местами в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На остальной территории республики жаркая погода без осадков, местами на юге усилится ветер с пыльной бурей.