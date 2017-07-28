Рекомендации для горожан об избежании получения теплового удара

Перегрев хуже переносится пожилыми людьми и детьми, также в группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями.

По прогнозам синоптиков в городе Алматы за выходные дни ожидается повышение температуры воздуха до 42 градусов, сообщает Zakon.kz





Медицинские работники города рекомендуют принять к сведению информацию об избежании получения теплового удара в дни повышенной температуры.





В жаркую летнюю погоду при длительном пребывании на солнце, есть риск получить перегрев организма. Перегрев хуже переносится пожилыми людьми и детьми, также в группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, люди с избыточным весом, люди употребляющие алкоголь.





Тепловой удар – возникает в результате сильного перегрева организма, когда ускоряются процессы теплообразования с одновременным снижением или замедлением теплоотдачи в организме. Тепловой удар может произойти не только на пляже в жаркую погоду, но и в бане или сауне, при работе в жарких цехах, в дорожной пробке.





Разновидность теплового удара – солнечный удар, возникает, когда человек долгое время находится под воздействием прямых солнечных лучей. Голова перегревается под прямыми лучами солнца, в результате кровеносные сосуды расширяются, происходит сильный приток крови к голове. При солнечном ударе, прежде всего, страдает нервная система.





При появлении у человека перечисленных симптомов, нужно оказать незамедлительную помощь и следует вызвать скорую помощь.





До приезда врача можете оказать следующую помощь:





•переместить пострадавшего в тень или от прямого действия источника тепла, под голову положить валик из одежды;

•снять с пострадавшего стесняющую одежду;

•накрыть тело влажной прохладной простыней;

•прикладывать ко лбу и под затылок холодные компрессы (полотенце, смоченное холодной водой, кусочки льда, воспользоваться охлаждающим пакетом из водительской аптечки);

•обеспечить приток свежего воздуха: открыть окна, расстегнуть одежду;

•одежду из плотной ткани или синтетики лучше снять;

•обливать тело холодной водой (18 -20 С), если есть возможность, то принять прохладную ванну;

•нужно дать прохладное питье, крепкий чай или кофе, если позволяет состояние пострадавшего;

•при замутнении состояния следует дать понюхать нашатырного спирта.





После оказания первой помощи состояние больного оценит врач, в большинстве случаев рекомендуется постельный режим на несколько дней. Нужно полностью восстановиться после теплового или солнечного удара, потому что существует риск повторения удара.





Врачи рекомендуют избежать теплового удара:





•нужно избегать физической активности в слишком жаркие дни и в часы активного солнца с 11:00 до 16:00;

•следует защищаться от солнца, надев головной убор, или воспользоваться зонтом;

•носить одежду светлых тонов из хорошо проветриваемых, натуральных тканей (хлопок, лен, шерсть);

•не находиться на солнце в период его повышенной активности;

•пить большое количество жидкости (1,5 – 2 л. в день), хорошо утоляют жажду морс, квас и особенно горячий чай;

•открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях;

•следует избегать переедания;

•не рекомендуется употреблять алкоголь.



