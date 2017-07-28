Социальные объекты адаптируют к нуждам инвалидов в Астане
28 июля 2017, 08:08
На каждый обследованный объект в соответствии с методическими рекомендациями заполнен паспорт. П
Аппаратами акимов трех районов столицы проделана работа по адаптации социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба акимата.
В частности, завершены работы по проведению инвентаризации (паспортизации) действующих объектов на предмет соблюдения доступной среды для маломобильных групп населения: инвалидов по зрению и слуху, колясочников и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Так, только по району «Есиль» рабочей группой паспортизировано 185 объектов, из которых 147 относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.
На каждый обследованный объект в соответствии с методическими рекомендациями заполнен паспорт. По итогам паспортизации было выявлено, что практически все исследованные объекты частично доступны для людей с ограниченными возможностями.
Согласно предоставленным рекомендациям рабочей группы, собственниками принимаются меры по обеспечению условий доступа к объектам, а именно установка тактильных плит, мнемосхем в зонах оказания услуг населению, установка дополнительных поручней на лестничных площадках, пандусах, поручней, кнопок вызовов в санитарно-бытовых помещениях, специальных указателей. Работа по данному направлению находится на контроле уполномоченных органов города Астаны.
Фото: LAudit.ru
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