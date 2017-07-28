Тела девяти человек нашли на перекрестке в Мексике
28 июля 2017, 09:39
Рядом с телами нашли некое послание, однако надпись прочитать не удалось.
В Мексике расследуют убийство сразу девяти человек в городе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас. Тела погибших были обнаружены на одном из перекрестков города, сообщает НТВ.ru.
По данным местных властей, рядом с телами нашли некое послание, однако надпись прочитать не удалось. Впрочем, в прокуратуре информацию о послании не подтвердили.
Сейчас личности погибших устанавливаются. На телах обнаружены следы насилия, передает РИА Новости.
Отметим, что штат Тамаулипас, который находится у границы с США, является ареной противостояния двух мощных мексиканских преступных группировок «Лос-Сетас» и «Залив».
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