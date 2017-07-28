Замена подследственным

Освобожден от должности заместитель акима Атырау Амантай АЙТБАЕВ. Он назначен заместителем председателя правления АО НК «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» по финансам.

СПК «Атырау» - региональный институт развития, единственным акционером которого является акимат области. Через корпорацию финансируются очень крупные проекты, но в основном по поддержке и развитию сельского хозяйства. Уставный капитал АО равен 13,3 млрд тенге.

Назначенный в 2008 году Айтбаев отвечал в городском акимате также за финансовые вопросы. Он занял место Жанмурата ЕСЖАНОВА. По информации «АЖ», бывший зампред СПК уволен в рамках досудебного расследования, которое ведет в его отношении антикоррупционная служба с июня этого года. Фигурантами расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями при формировании стабилизационного фонда продовольственных товаров являются его непосредственный руководитель Абат ТАСИМОВ и еще несколько коллег. Обязанности председателя правления сейчас исполняет его заместитель Нуржан МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Это объясняет отсутствие Тасимова на недавнем пафосном мероприятии по закладке так называемой «капсулы времени» в селе Ельтай Индерского района с участием заместителя акима области Алибека НАУТИЕВА, акима района Серика АРЫСТАНА, представителя СПК «Атырау» Данияра НИЯЗТАЕВА и главного действующего лица на церемонии - иностранного гостя Саида МЕССАДИ. Этот спорный по своему финансовому размаху и фантазийным обещаниям проект - соглашение с некоей французской компанией Issmat investment&finance, якобы готовой инвестировать в нашу область 234 млн долларов, Тасимов лично вел с прошлого года.

Место Айтбаева пока тоже вакантно. Объявлен конкурс, нового заместителя акима выберет комиссия, созданная при его же аппарате сотрудников.

Зульфия Байнекеева