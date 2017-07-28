В Павлодаре у спортивной школы изымают стадион для строительства концертного зала

В скором времени более 600 юных спортсменов останутся без тренировочной базы.

В Павлодаре на месте стадиона КГКП «ДЮСШ по борьбе дзюдо «Батыр», планируют строительство концертного зала , сообщает , сообщает Zakon.kz





В скором времени более 600 юных спортсменов останутся без тренировочной базы. На пересечении улиц Кутузова и Ломова, где расположен стадион будет построен новый Дом культуры, с залами на 1500 и 300 мест.





«Стадион «Металлург» существует уже много лет, состоит из поля, трибун и беговых дорожек. В настоящее время он находится на балансе ДЮСШ по борьбе дзюдо, где тренируются более 600 спортсменов. Школа была основана легендарным Батырбеком Сейсенбаевым, который подготовил плеяду талантливых дзюдоистов, представлявших нашу страну на крупных соревнованиях. Сама ДЮСШ остается, а стадион забирают. Видимо они считают, что для того, чтобы вырастить хорошего дзюдоиста достаточно одного татами. Где будут дети проходить общефизическую подготовку, бегать кроссы и ездить зимой на коньках неизвестно. Родители спортсменов писали обращения, собирали подписи, однако ничего не решилось», - сказал отец юного дзюдоиста Алексей Борецки.





В интервью ИА Рavlodarnews градоначальник Нуржан Ашимбетов заверил, что горожанам не стоит переживать об утрате стадиона, так как вместо него в областном центре появится три новых спортивных комплекса.





«Ипподром, рядом с которым планируют строительство центра олимпийского резерва и легкоатлетический комплекс, находится за городом, практически в промзоне. Мой 12-летний сын точно ездить туда не будет, думаю, что и другие родители не будут отпускать своих детей. В районе Усолки хотят построить спортивно-общественный центр. Но на каких основаниях спортсмены ДЮСШ будут туда приходить и заниматься? Тогда теряется смысл спортивной школы. Это мое гражданское мнение. Каждый год на уровне правительства и президента говорят о здоровой нации и развитии физкультуры и спорта, но тем не менее у нас забирают стадион, где занимаются спортсмены и все взрослые и дети близлежащих районов», - прокомментировал Борецки.





Строительство концертного зала, по предварительной оценке, обойдется в 6 млрд. тенге.

«В связи со строительством новых спальных микрорайонов «Сарыарка» и «Достык», а также согласно изменениям генплана, у нас смещается центр города в сторону улиц Толстого, Ломова. Чтобы подчеркнуть этот центр, будет построен концертный зал. Это уникально здание, такого в областных центрах нет нигде. Проектом занимаются алматинские архитекторы, по их оценке здание будет стоить порядка шести миллиардов тенге», - сказал аким города корреспонденту ИА Рavlodarnews



