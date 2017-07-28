Рынок денежных переводов из РК за рубеж за январь-июнь 2017 года

Жители Казахстана в этом году посылали деньги за рубеж на 21% чаще, чем год назад. Объем денежных переводов вырос на 26%

Казахстанцы и граждане других стран, работающие на территории РК, продолжают увеличивать темпы денежных переводов за рубеж, восстановив интенсивность до уровней 2015 года.

За 6 месяцев текущего года из Казахстана за рубеж через различные системы денежных переводов было оправлено 203,3 млрд тенге, или на 25,8% больше объема за январь-июнь прошлого года. Общее количество переводов достигло 1,2 млн транзакций - что на 21% выше уровня годом ранее.

Напомним, что за 1 полугодие 2016 года число переводов денег за рубеж сократилось на 15,1% и составило менее 1 млн транзакций.

Средняя сумма перевода выросла всего на 4%, до 175,5 тыс. тенге за транзакцию.

Лидер рынка - система «Золотая корона», - продолжает активно наращивать свою долю. За январь-июнь текущего года через систему было переведено на 32,3 млрд тенге, или на 53,7%, больше, чем год назад. В результате доля Золотой короны на рынке выросла с 34,1% до 45,4%.

На втором месте по приросту объемов денежных переводов - Юнистрим, через систему которого было переведено на 11,6 млрд тенге, или на 87%, больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Доля Юнистрим на рынке за год увеличилась до 12,3% с 8,2%.

Третий значительный результат по приросту объемов переводов в этом году показал Faster - сумма переведенных из РК за рубеж средств выросла на 3,3 млрд тенге, или на 33,4%. Доля системы на рынке составляет 6,5%.

Примечательно, что один из крупнейших игроков рынка - Western Union, - в этом году показывает самое существенное уменьшение объемов переводов. Объем совершенных через данную систему транзакций сократился на 5 млрд тенге, или на 13,4%. Доля оператора сократилась до 16% с 23,2% год назад.

Золотая корона лидирует и по показателю роста количества транзакций денег за рубеж - за год их число выросло на 92 тыс. транзакций, или на 22,4%.

Второе место занимает Юнистрим, число операций увеличилось на 69,5 тыс., или в 2 раза, и составило 145,9 тыс.

Замыкает топ-3 Western Union - за год через систему было совершено на 22,7 тыс. транзакций, или на 18,3%, больше, чем год назад.