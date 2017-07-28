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Египет пообещал максимально содействовать в решении вопроса с задержанными казахстанцами

28 июля 2017, 10:55

Глава МИД Египта заверил в полном понимании и обоснованности поставленных вопросов.

Главы МИД Казахстана и Египта обсудили ситуацию с задержанными казахстанскими гражданами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов во время телефонного разговора с главой МИД Египта Самехом Шукри обсудил ситуацию с недавним задержанием в Каире шестерых казахстанских граждан.

Телефонный разговор состоялся накануне, вечером 27 июля, по инициативе казахстанской стороны.

Казахстан ожидает от египетских властей подробную информацию о причинах задержания и местонахождении молодых людей в данный момент, а также интересуется состоянием их здоровья, заявил К. Абдрахманов. Необходимо организовать доступ консула Посольства Казахстана ко всем задержанным.

С. Шукри заверил в полном понимании и обоснованности поставленных вопросов и обещал оказать максимальное содействие в их решении.

Ранее руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что ведомства держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле.

Мы будем и далее работать над защитой законных прав наших граждан за рубежом и делиться с общественностью соответствующей информацией о результатах этой работы по мере её поступления.

Напомним, что согласно последней информации шестерых пропавших в Египте казахстанских студентов нашли, угрозы их жизни и здоровью нет. Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. По неофициальной информации, в условияx действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории страны, в настоящее время в Египте проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий, способных нести угрозу национальной безопасности, - сообщил Жайнаков на своей странице в Facebook.

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