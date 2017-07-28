Египет пообещал максимально содействовать в решении вопроса с задержанными казахстанцами

Главы МИД Казахстана и Египта обсудили ситуацию с задержанными казахстанскими гражданами, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов во время телефонного разговора с главой МИД Египта Самехом Шукри обсудил ситуацию с недавним задержанием в Каире шестерых казахстанских граждан.





Телефонный разговор состоялся накануне, вечером 27 июля, по инициативе казахстанской стороны.





Казахстан ожидает от египетских властей подробную информацию о причинах задержания и местонахождении молодых людей в данный момент, а также интересуется состоянием их здоровья, заявил К. Абдрахманов. Необходимо организовать доступ консула Посольства Казахстана ко всем задержанным.





С. Шукри заверил в полном понимании и обоснованности поставленных вопросов и обещал оказать максимальное содействие в их решении.





Ранее руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что ведомства держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле.





Мы будем и далее работать над защитой законных прав наших граждан за рубежом и делиться с общественностью соответствующей информацией о результатах этой работы по мере её поступления.



