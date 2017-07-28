Позиция Республиканской коллегии адвокатов по фактам вынесения частных постановлений в отношении адвокатов

Республиканская коллегия адвокатов выражает крайнюю обеспокоенность фактом давления на казахстанских адвокатов и их преследования за выполнение профессиональных обязанностей.

В настоящее время внимание адвокатского, правозащитного и гражданского общества приковано к ситуации с адвокатами, которые находятся под угрозой привлечения к ответственности. В отношении адвокатов Коллегии адвокатов города Астаны - Аманжола Мухамедьярова, Ерлана Газымжанова и Асель Токаевой было вынесено частное постановление суда, в адрес Министра внутренних дел Республики Казахстан о возбуждении в отношении адвокатов уголовного дела, кроме этого, частное постановление направлено судом и в Министерство юстиции Республики Казахстан, с требованием возбуждения в отношении адвокатов дисциплинарного производства.

Данные постановления являются реакцией суда на подачу адвокатами жалоб на действия судьи.

Республиканская коллегия адвокатов считает недопустимым, чтобы адвокатов привлекали к дисциплинарной и уголовной ответственности за выполнение своих профессиональных обязанностей. Это вопиющее нарушение прав адвокатов, когда отправленная в судебное жюри жалоба на неэтичные действия судьи расценивается как воспрепятствование осуществлению правосудия.

Считаем, что данные частные постановления противоречат закону и грубо попирают принципы независимости адвокатуры, объективности и беспристрастности суда, состязательности сторон. Они нарушают не только положения УПК, согласно которым адвокат не только вправе, но и обязан использовать все законные средства и способы защиты своего подзащитного. Также они нарушают международные нормы в области прав человека и гарантий прав адвокатов, согласно которым адвокат не может быть подвергнут ответственности за выполнение своих профессиональных функций.

Несмотря на жалобы со стороны адвокатов частные постановления были оставлены апелляционной инстанцией без изменения. Складывается ощущение противостояния обвинения, в лице суда и защиты, в лице адвокатов.

Республиканская коллегия адвокатов считает своим долгом и правом отстаивать интересы своих членов всеми законными способами.

Соответствующие обращения будут отправлены в государственные и международные инстанции, в том числе Верховный суд Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

После получения текстов постановления апелляционной инстанции Республиканская коллегия адвокатов будет участвовать в процессе их дальнейшего обжалования.

Председатель Президиума Республиканской коллегии адвокатов

Ануар Тугел