В Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту

В вербовочные пункты при МОВУ Алматы все больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии, сообщает Zakon.kz





Местными органами военного управления г. Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту. По словам пресс-секретаря Департамента по делам обороны по г. Алматы Кристины Новиковой, на данный момент уже принято и направлено свыше ста человек, которые будут проходить воинскую службу по контракту сержантского и рядового составов при войсковых частях Алматинского регионального гарнизона.





Напоминаем, на воинскую службу по контракту могут поступать молодые люди, которые являются гражданами Республики Казахстан, не моложе 19 лет, за исключением курсантов и других категорий военнослужащих. Будущие контрактники должны иметь военно-учетную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре высшего учебного заведения или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-обученного резерва, за исключением женщин.





Служба в Вооруженных Силах Республики Казахстан дает полную социальную защищенность, например, бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащего и членов их семей, стабильное денежное довольствие (в том числе, компенсация за аренду жилья в зависимости от количества членов семьи), возможность карьерного роста и многое другое.





Вместе с контрактной службой, в казахстанской армии также предусмотрен призыв на срочную воинскую службу. Так, в период призывной весенней кампании этого года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования было призвано около 17 тысяч военнослужащих 1999-1990 годов рождения, из них две тысячи – из Алматы.







