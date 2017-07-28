Понятие и виды права собственности, иные вещные права. Общая собственность. Защита права собственности

Сегодня в Алматинском районном суде города Астаны проведено семинарское занятие на тему «Понятие и виды права собственности, иные вещные права. Общая собственность. Защита права собственности» для специалистов местных судов соответствующие квалификационных требований на сдачи экзаменов на должность судьи.

В работе семинара приняли участие судья Алматинского районного суда А.Молдыбаева, главные специалисты суда города Астаны, Алматинского районного суда и районного суда №2 Алматинского района.

Судья А.Молдыбаева рассказала в своем докладе что, вопрос собственности -это пожалуй один из главных вопросов, определяющих существование и пути развития человеческого общества. Большинство конфликтов возникают именно из-за возможности владеть и распоряжаться той или иной собственностью.

«Право собственности - совокупность юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность материальных благ определенным физическим и юридическим лицам. В Конституции содержатся две статьи, посвященные собственности (статьи 6 и 26). В этих статьях закреплены основные, фундаментальные положения о собственности и праве собственности, на основе которых развилось многочисленное и разветвленное законодательство о собственности»- отметила судья.